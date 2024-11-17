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    «Куньлунь» уверенно обыграл «Динамо» Мн, «Барыс» был сильнее «Сочи»

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    Подошли к концу еще две встречи КХЛ.

    Колин Кэмпбелл
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    Колин Кэмпбелл

    «Куньлунь» выиграл на своем льду у минского «Динамо» со счетом 3:0.

    Шайбы забросили Томаш Юрчо и Колин Кэмпбелл, Тайлер Граовац.

    «Динамо» располагается на 8-й позиции на «Западе» с 30 очками. «Куньлунь» (21) — 11-й.

    «Сочи» дома потерпел поражение от «Барыса» — 3:6.

    У «Сочи» заброшенными шайбами отметились Данил Мокрушев, Данил Авершин, Тимур Хафизов.

    За «Барыс» забили Алихан Омирбеков, Кирилл Савицкий, оформивший дубль, Никита Сетдиков, Кирилл Панюков, Антон Бурдасов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Астана) — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
    Голы: Омирбеков — 5 (Асетов), 14:46 — 0:1. Савицкий — 3 (Муратов), 15:12 — 0:2. Мокрушев — 1 (бол., Сероух, Чебыкин), 16:43 — 1:2. Сетдиков — 2 (бол., Панюков, Бурдасов), 24:38 — 1:3. Авершин — 5 (М.С. Федотов), 29:12 — 2:3. Хафизов — 12 (И. Федотов, Мокрушев), 32:00 — 3:3. Панюков — 5 (Омирбеков, Бекетаев), 36:11 — 3:4. Бурдасов — 4 (Сетдиков, Бутенко), 50:24 — 3:5. Савицкий — 4 (Муратов), 51:41 — 3:6Вратари: Волохин (Тулинов, 24:38) — ШутовБроски: 35 (15+14+6) — 22 (6+8+8)Штраф: 2 — 4

    «Сочи» на 10-й строчке в Западной конференции с 22 очками. «Барыс» идет 11-м с 18 очками.

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