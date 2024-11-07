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    Жамнов: Сегодня не было «пассажиров», все отдавались игре

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против ЦСКА (2:1).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Хорошая игра, обоюдоострая. Ребята молодцы, сыграли по заданию. Не сказал бы, что ЦСКА был не в тонусе. Мы были в такой же ситуации с длительным перерывом в начале сезоне. Наша задача была — не смотреть на соперника.

    Сегодня не было "пассажиров", все отдавались игре. Стараюсь всегда говорить хорошие вещи, я разве похож на узурпатора? Это была одна из побед, после которой приятно было зайти в раздевалку и поздравить ребят с победой. Когда ты играешь в обороне, важно правильно сыграть и быть уверенным в своем партнере. Видны сдвиги в положительную сторону.

    Морозов пока болеет, надеюсь, что он скоро вернется, его не хватает. Локтионов — опытный игрок. В прошлом сезоне он играл на позиции Ивана в первом звене», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

    После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 33 очками в копилке. ЦСКА — на 6-й строчке с 27-ю баллами.

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