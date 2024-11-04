«Динамо» Минск — «Витязь»: счет матча 1:4, обзор голов

В составе победителей отличились Фредерик Готье, Андрей Чивилев, Сергей Калинин и Дмитрий Бучельников. За минчан забил Сэм Анас.
Регулярный чемпионат КХЛ
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Готье — 7 (бол.), 30:02 — 0:1. Энас — 6 (Гросс), 32:43 — 1:1. Чивилев — 1, 48:25 — 1:2. Калинин — 1 (бол., Цицюра, Бусыгин), 52:18 — 1:3. Бучельников — 7 (п.в.), 57:50 — 1:4Вратари: Тихомиров — ДорожкоШтраф: 6 — 6Броски: 45 (8+18+19) — 19 (6+4+9)
У «Витязя» стало 23 очка и девятое место в таблице Западной конференции. У «Динамо» тоже 23 балла восьмая позиция.