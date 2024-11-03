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    Тренер «Барыса»: Все друг за друга выходят и воюют на льду

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    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (2:1 Б).

    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»
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    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»

    «Вся команда старается. У нас явных лидеров нет. Все друг за друга выходят и воюют на льду. Вот и всё. Я не считаю россиян легионерами. Они также в нашей команде, как и любой другой хоккеист.

    Я бы не сказал, что у них недостаточная самоотдача. Просто, думаю, они ещё не в форме. Каждого из них знаю, знаю как они могут играть. Они стараются, помогают команде, претензий к ним нет. Когда они наберут оптимальную форму, это будут совсем другие хоккеисты», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Барыс» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Ак Барса» 5-го ноября.

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