Тренер «Барыса»: Все друг за друга выходят и воюют на льду

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче КХЛ против(2:1 Б).

«Вся команда старается. У нас явных лидеров нет. Все друг за друга выходят и воюют на льду. Вот и всё. Я не считаю россиян легионерами. Они также в нашей команде, как и любой другой хоккеист.

Я бы не сказал, что у них недостаточная самоотдача. Просто, думаю, они ещё не в форме. Каждого из них знаю, знаю как они могут играть. Они стараются, помогают команде, претензий к ним нет. Когда они наберут оптимальную форму, это будут совсем другие хоккеисты», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Барыс» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Ак Барса» 5-го ноября.