Никитин — о матче с «Ак Барсом»: Плотная игра уровня плей-офф

Главный тренервысказался о матче против(3:2 Б).

«Плотная игра уровня плей-офф. Очень доволен, что сыграли такой матч и выиграли его. Без характера и мастерства не обойтись. Не вся игра прошла ровно, с перепадами — здесь нужно добавлять. Что касается Радулова, у него было небольшое повреждение, игры идут через день. Не думаю, что Саня хотел Казани что-то доказать, он всем уже всё доказал.

Подсказывал ли он во время послематчевой серии? Подсказывать-то можно, но всё равно мастерство и психология здесь важны — забить в решающий момент. Конечно, он может молодым ребятам что-то подсказать.

Дуэль вратарей? Они здорово сыграли, но было много решающих факторов — индивидуальное мастерство как с нашей стороны, так и со стороны соперника, характер и уровень функциональной подготовки.

Контакты с вратарём соперника? Это от большого желания. Игра была эмоциональная, и допустили ошибку — конечно, на таком попадаться нежелательно», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» с 40 баллами занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 25 очками идет третьим на «Востоке».