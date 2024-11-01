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    Главный тренер «Филадельфии» назвал серьезную проблему в игре Мичкова

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Филадельфия Флайерз НХЛ
    Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла признался, что в игре нападающего Матвея Мичкова пока есть много проблемных моментов.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. 19-летний россиянин провел 11 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

    «Ему 19 лет, и он играет в лучшей лиги мира. Я думаю, он начинает понимать, что такое НХЛ — в том, что касается скорости, времени на принятие решений и пространства.

    В игре 5 на 5 должна быть серьезная борьба, мы ожидаем этого. Мне придется обучать его, если мы продолжим сталкиваться с одной и той же ошибкой, которая касается отсутствия концентрации в определенные моменты.

    Я был предельно честен с ним по этому поводу. Он пропустит несколько смен и будет смотреть на игру. Я не кричу на него, но говорю, как есть.

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    • Мичков — отличный парень, он хочет выступать хорошо, но это непросто. Игра в большинстве была хорошей, но в последних играх у него были проблемы при игре 5 на 5.

    Когда дело доходит до ситуаций, которые мы уже обсуждали, а он все еще чего-то не понимает, нам нужно сделать перерыв. Он может пропускать матчи. Я не знаю, что будет дальше, но это часть развития 19-летнего игрока», — приводит слова Тортореллы журналист Джейми Баскоу.

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