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    Гру: Во втором и третьем периоде мы контролировали игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Сибирь
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:0).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Мы рады этой победе. Сегодня во втором и третьем периоде мы как минимум контролировали игру. А в первом как будто хотели сделать слишком много, а получалось не так много.

    Соперник создавал много моментов, шёл в атаку, но Зак очень уверенно провёл матч, совершал важные спасения. И в целом мне понравилось, что команда на льду создала очень много хорошего», — цитирует Гру официальный сайт челябинского клуба.

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    • После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 34 очками в копилке. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Локомотива» 3-го ноября.

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