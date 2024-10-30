Гру: Во втором и третьем периоде мы контролировали игру

Главный тренерподелился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:0).

«Мы рады этой победе. Сегодня во втором и третьем периоде мы как минимум контролировали игру. А в первом как будто хотели сделать слишком много, а получалось не так много.

Соперник создавал много моментов, шёл в атаку, но Зак очень уверенно провёл матч, совершал важные спасения. И в целом мне понравилось, что команда на льду создала очень много хорошего», — цитирует Гру официальный сайт челябинского клуба.

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 34 очками в копилке. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Локомотива» 3-го ноября.