Кузнецов: Считаю, сейчас я лучший в мире

Нападающийвысказался о своем текущей игровой форме.

«Том СКА, который ждали? Не знаю, но мы действительно пытаемся играть в атаку, на партнера. Забивать много — это хорошо, осталось только в обороне немного подвинтить. Наконец‑то дождался паса, приятно такие забивать.

Я считаю, что я в порядке. Лучший в мире (смеется)! Но вообще, я никогда в карьере не гнался за голами, передачами. Вот команда выигрывает — это да, это самое главное. Знаю, что вот Васе Глотову важно забивать, он стремится к этому. Приятно смотреть, когда человек много работает, нацелен на голы и у него получается. Это мотивирует остальных партнеров», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Отметим, что 32‑летний Кузнецов за последние восемь игр смог набрать 12 (5+7) очков.