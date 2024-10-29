ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
    Все новости спорта

    Кузнецов: Считаю, сейчас я лучший в мире

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о своем текущей игровой форме.

    Евгений Кузнецов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кузнецов

    «Том СКА, который ждали? Не знаю, но мы действительно пытаемся играть в атаку, на партнера. Забивать много — это хорошо, осталось только в обороне немного подвинтить. Наконец‑то дождался паса, приятно такие забивать.

    Я считаю, что я в порядке. Лучший в мире (смеется)! Но вообще, я никогда в карьере не гнался за голами, передачами. Вот команда выигрывает — это да, это самое главное. Знаю, что вот Васе Глотову важно забивать, он стремится к этому. Приятно смотреть, когда человек много работает, нацелен на голы и у него получается. Это мотивирует остальных партнеров», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

    Отметим, что 32‑летний Кузнецов за последние восемь игр смог набрать 12 (5+7) очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Милан» «Наполи»?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Ак Барс» снова забросит много шайб?
  • «Ак Барс» — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Боруссия» проиграет третий матч подряд?
  • «Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.67
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Престон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие