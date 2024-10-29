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    Гатиятулин: На протяжении всего матча активно играли в зоне атаки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:1).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Хорошая игра, мы на протяжении всего матча активно играли в зоне атаки, внимательно действовали в обороне. Понимали, что соперник будет пытаться переломить серию неудач, и для нас было важно посмотреть, как мы будем выглядеть в этой ситуации.

    Ребята — молодцы, справились, сыграли по заданию. Также хочу отметить аншлаг на каждом домашнем матче и ещё раз поблагодарить болельщиков за поддержку», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

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    • После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 24 очками в активе. В следующем поединке казанцы встретятся с «Локомотивом» 1-го ноября.

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