Гатиятулин: На протяжении всего матча активно играли в зоне атаки

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:1).

«Хорошая игра, мы на протяжении всего матча активно играли в зоне атаки, внимательно действовали в обороне. Понимали, что соперник будет пытаться переломить серию неудач, и для нас было важно посмотреть, как мы будем выглядеть в этой ситуации.

Ребята — молодцы, справились, сыграли по заданию. Также хочу отметить аншлаг на каждом домашнем матче и ещё раз поблагодарить болельщиков за поддержку», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 24 очками в активе. В следующем поединке казанцы встретятся с «Локомотивом» 1-го ноября.