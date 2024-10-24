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    Кристиан Эриксен«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Козлов: Вырвали победу на последней минуте, как в голливудских фильмах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Торпедо
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:4).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Важная победа против быстрой, хорошей команды. Вырвали победу на последней минуте, как в голливудских фильмах. Все зрители довольны. Было важно уйти на паузу в хорошем настроении.

    Игра Григория Панина? Вижу от Григория только позитив, он ведет команду за собой. Да, все ошибаются. Стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Панин для меня — наполовину полный стакан. Бывают огрехи, но я доволен его игрой.

    Чувствую ли соперничество с Игорем Ларионовым? Конечно. Со многими, с кем знаком, интересно играть. Мы, спортсмены, хотим побеждать, что Игорь, что я.

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    • Дерби с "Торпедо"? Ну ты замахнулся! Играют команды, а не тренеры. Можно сделать урало‑поволжское дерби», — передает слова Козлова корреспондент «Матч ТВ».

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 20-ю очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Адмирала» 29-го октября.

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