Козлов: Вырвали победу на последней минуте, как в голливудских фильмах

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:4).

«Важная победа против быстрой, хорошей команды. Вырвали победу на последней минуте, как в голливудских фильмах. Все зрители довольны. Было важно уйти на паузу в хорошем настроении.

Игра Григория Панина? Вижу от Григория только позитив, он ведет команду за собой. Да, все ошибаются. Стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Панин для меня — наполовину полный стакан. Бывают огрехи, но я доволен его игрой.

Чувствую ли соперничество с Игорем Ларионовым? Конечно. Со многими, с кем знаком, интересно играть. Мы, спортсмены, хотим побеждать, что Игорь, что я.

Дерби с "Торпедо"? Ну ты замахнулся! Играют команды, а не тренеры. Можно сделать урало‑поволжское дерби», — передает слова Козлова корреспондент «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 20-ю очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Адмирала» 29-го октября.