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    Леонтьев: Нам не хватает ребят, которые травмированы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Торпедо
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (1:3).

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «Тяжело комментировать, когда такие матчи. Вроде и третий период здорово сыграли, перебросали в три раза. Но результат на табло — 1:3. Индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам, а нам не хватило реализации. Моменты создавали, но вратарь соперник тащил.

    Плюс нам не хватает ребят, которые травмированы, это ключевые игроки, которые помогли бы очень сильно. Но тот состав, что есть, тоже проявил бойцовский характер, бились до конца. Восстанавливаемся, готовимся к следующему матчу», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Нефтехимик» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 19-ю очками в активе. В следующей встрече «волки» сыграют против «Сочи» 24-го октября.

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