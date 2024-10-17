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    Звягин: Игра с сумасшедшим сценарием

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    Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал матч со «Спартаком» (5:6) и заявил, что его клуб заслуживал гораздо большего.

    Сергей Звягин
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    Сергей Звягин

    «Боевая игра с сумасшедшим сценарием. Тяжело после такого уходить без очков. Думаю, мы заслужили большего.

    Почему с самого начала не играл Хомченко? Проскуряков хорошо сыграл в Челябинске, не было резона его менять.

    Отмененный гол "Спартака". Как принималось решение по челленджу? Ребята из видео в последнюю секунду донесли до нас свое решение. После этого пошел перелом по счету, но мы во втором периоде с самого начала начали создавать. То, что отменили гол и сразу же мы забили — огромный эмоциональный толчок. Весь период доминировали.

    Индивидуальные ошибки грубые. Рейнгарт сказал, что как будто сглаз какой‑то. Если посмотреть на голы, то да, ошибки были. При некоторых голах были ситуации, когда соперник бросал, а она шла мимо и попадала в кого‑то и залетала. Может, про этот сглаз говорит Илья. Но мы должны быть строже в зоне обороны.

    Тяжелый удар по психологии. Каждое поражение несет психологический момент. Мы уже через многое прошли в этом сезоне, думаю, что и с этим справимся, — рассказал Звягин "Матч ТВ".

    "Спартак" сейчас второй на "Западе" с 22 очками. "Авангард" с 13 очками идет десятым на "Востоке".

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