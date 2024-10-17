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    «Питтсбург» обыграл «Баффало», «Торонто» одолел «Лос-Анджелес», «Бостон» — «Колорадо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 октября

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    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Питтсбург» — «Баффало» — 6:5 ОТ

    Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в этой игре забросил шайбу, которая стала для него 500-й в североамериканской лиге, а также сделал три голевые передачи, поучаствовав в том числе в победном голе команды.

    «Питтсбург» с 6 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 3 очка.

    НХЛ
    «Питтсбург» — «Баффало» — 6:5 ОТ (1:3, 2:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Томпсон — 3 (Так), 0:43 — 0:1. Гринуэй — 2 (Зукер), 3:08 — 0:2. Раст — 1 (бол., Малкин, Кросби), 11:01 — 1:2. Петерка — 1 (Байрам, Так), 11:33 — 1:3. О`Коннор — 2 (мен., Аччиари), 29:12 — 2:3. Пулюярви — 1 (Эллер, О`Коннор), 35:20 — 3:3. Малкин — 2 (Кросби), 43:26 — 4:3. Петерка — 2 (Йокихарью), 50:16 — 4:4. Маклеод — 1 (Байрам, Зукер), 50:56 — 4:5. Ракелль — 3 (Раст, Малкин), 59:14 — 5:5. Кросби — 1 (бол., Карлссон, Малкин), 61:38 — 6:5Вратари: Джерри (Бломквист, 11:33, 58:12 — 59:14) — ЛуукконенШтраф: 4 — 12Броски: 42 (13+11+17+1) — 33 (9+10+14+0)

    «Торонто» — «Лос-Анджелес» — 6:2

    «Торонто» с 6 очками идет вторым в Восточной конференции.

    «Лос-Анджелес» занимает 9-ю строчку в Западной конференции — 4 очка.

    НХЛ
    «Торонто» — «Лос-Анджелес» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Макманн — 2 (Доми, Маккейб), 6:54 — 1:0. Мэттьюс — 1 (Марнер, Экман-Ларссон), 8:49 — 2:0. Макманн — 3 (Нюландер, Экман-Ларссон), 17:12 — 3:0. Райлли — 1 (Маккейб, Доми), 27:56 — 4:0. Нюландер — 3 (бол., Мэттьюс, Марнер), 38:31 — 5:0. Тюркотт — 1 (Ли), 42:42 — 5:1. Фиала — 3 (Кларк, Льюис), 49:03 — 5:2. Таварес — 2 (бол., Марнер, Мэттьюс), 57:16 — 6:2Вратари: Столарз — Риттих (Копли, 32:22)Штраф: 8 — 8Броски: 26 (12+7+7) — 34 (9+14+11)

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Колорадо» — «Бостон» — 3:5

    Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился голевой передачей и дракой с Мэттом Штайнбургом.

    Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

    НХЛ
    «Колорадо» — «Бостон» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
    Голы: Кепке — 2 (Пик, Задоров), 13:46 — 0:1. Колтон — 2 (бол., Рантанен, Макар), 15:07 — 1:1. Койл — 1 (бол., Лорей), 17:09 — 1:2. Пастрняк — 4 (бол., Х. Линдхольм, Маршан), 29:09 — 1:3. Х. Линдхольм — 1, 29:22 — 1:4. Макар — 1 (бол., Рантанен, Маккиннон), 31:15 — 2:4. Рантанен — 4 (бол., Макар, Маккиннон), 44:52 — 3:4. Бишер — 2 (п.в.), 57:59 — 3:5Вратари: Георгиев (57:40 — 57:59) — КорписалоШтраф: 13 — 11Броски: 25 (5+6+14) — 25 (10+11+4)

    «Анахайм» — «Юта» — 5:4 ОТ

    На 15-й минуте третьего периода российский защитник Павел Минтюков оформил дубль и сравнял счет в матче — 4:4.

    НХЛ
    «Анахайм» — «Юта» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Терри — 2 (Строум, Ватрано), 4:40 — 1:0. Макбэйн — 2 (Сергачев, Кессельринг), 8:54 — 1:1. Хэйтон — 4 (бол., Шмальц, Гюнтер), 13:25 — 1:2. Фаббри — 1 (Зеграс, Мактавиш), 28:06 — 2:2. Минтюков — 1 (Дюмулин, Мактавиш), 36:52 — 3:2. Кессельринг — 1 (Макбэйн, Доан), 45:21 — 3:3. Келлер — 4 (Шмальц), 50:50 — 3:4. Минтюков — 2 (Макгинн, Карлссон), 54:55 — 4:4. Карлссон — 1, 60:54 — 5:4Вратари: Достал — ИнгрэмШтраф: 8 — 14Броски: 34 (11+10+12+1) — 30 (10+8+12+0)
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