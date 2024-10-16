Тренер «Филадельфии» Торторелла: Мичков — динамичный игрок

Наставник «Филадельфии Флайерз»высказался об игре форвардав матче с «Эдмонтон Ойлерз».

Нападающий отметился первым дублем в НХЛ.

«Мичков — динамичный игрок, не только в плане паса, но и в плане того, как он может удерживать шайбу и выходить из трафика. Я думаю, это имеет большое значение для его товарищей по команде.

Матвей также блокирует броски и делает всё остальное, что создаёт командный дух и командную концепцию. Это действительно важно», — приводит слова Тортореллы сайт НХЛ.

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В текущем сезоне 19-летний Мичков в трех матчах забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.