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    Тренер «Филадельфии» Торторелла: Мичков — динамичный игрок

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз
    Наставник «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался об игре форварда Матвея Мичкова в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Нападающий отметился первым дублем в НХЛ.

    «Мичков — динамичный игрок, не только в плане паса, но и в плане того, как он может удерживать шайбу и выходить из трафика. Я думаю, это имеет большое значение для его товарищей по команде.

    Матвей также блокирует броски и делает всё остальное, что создаёт командный дух и командную концепцию. Это действительно важно», — приводит слова Тортореллы сайт НХЛ.

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    В текущем сезоне 19-летний Мичков в трех матчах забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

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