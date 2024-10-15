Мартемьянов раскритиковал игроков «Амура» после поражения от «Лады»

Главный тренер «Амура»оценил игру команды после поражения от(3:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник вышел играть на победу. У них была самоотдача, самопожертвование, если хотите. У них двадцать блокированных бросков, у нас — три.

Треть команды сегодня вышла поиграться, а не выигрывать, к сожалению. Наше великое большинство вообще не работает. Проиграли в духе, в желании.

Заканчивать в три пятерки было тяжеловато, но спасибо тем парням, кто боролся до конца и хотел все же вырвать победу», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

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«Амур» находится на 11 месте в Восточной конференции — 12 очков. В следующем матче команда Мартемьянова встретится 17 октября с «Северсталью».