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    Мартемьянов раскритиковал игроков «Амура» после поражения от «Лады»

    Хоккей Амур Лада
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил игру команды после поражения от «Лады» (3:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Соперник вышел играть на победу. У них была самоотдача, самопожертвование, если хотите. У них двадцать блокированных бросков, у нас — три.

    Треть команды сегодня вышла поиграться, а не выигрывать, к сожалению. Наше великое большинство вообще не работает. Проиграли в духе, в желании.

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    • Заканчивать в три пятерки было тяжеловато, но спасибо тем парням, кто боролся до конца и хотел все же вырвать победу», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

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    «Амур» находится на 11 месте в Восточной конференции — 12 очков. В следующем матче команда Мартемьянова встретится 17 октября с «Северсталью».

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