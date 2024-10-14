НХЛ. «Нью-Джерси» переиграл «Юту», «Флорида» одолела «Бостон», «Оттава» «перестреляла» «Лос-Анджелес»

В матче регулярного чемпионата НХЛпереигралсо счетом 3:0.

Шеймус Кейси, Стефан Ноусен и Нико Хишер стали авторами заброшенных шайб в матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Юта» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Кейси — 3 (бол., Хишир), 21:14 — 1:0. Ноесен — 2 (Кейси), 28:13 — 2:0. Хишир — 2 (бол., Д. Хьюз, Братт), 50:13 — 3:0Вратари: Аллен — Веймелка (55:34 — 56:09, 16:15 — 57:29)Штраф: 8 — 14Броски: 33 (5+16+12) — 20 (6+5+9)Наши: — — Сергачев (28.25/2/0)

«Нью-Джерси» с 8 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Юта», с 6 очками на пятой строчке Западной конференции.

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В еще одной игре «Флорида» переиграла «Бостон» со счетом 4:3.

В составе победителей дубли на счету Антона Лунделла и Сэма Райнхарта. За проигравших шайбы забросили Джон Бичер, Брендон Карло и Мэйсон Лорей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Флорида» — 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) Голы: Бишер — 1 (Кастелич, Лорей), 4:53 — 1:0. Лунделл — 1, 6:37 — 1:1. Райнхарт — 2 (бол., А. Боквист), 11:51 — 1:2. Карло — 1 (Кепке, Кастелич), 25:08 — 2:2. Райнхарт — 3 (мен.), 29:39 — 2:3. Лунделл — 2 (Форслинг), 32:59 — 2:4. Лорей — 1 (Кастелич, Бишер), 34:07 — 3:4Вратари: Суэймен (58:01 — 59:10, 59:51) — БобровскийШтраф: 21 — 19Броски: 27 (12+6+9) — 26 (9+10+7)Наши: Задоров (17.24/4/0) — Куликов (21.22/0/0)

И, наконец, «Оттава» обыграла в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 8:7.

У победителей дублем отличился Зак Макьюэн. По одноq шайбе забросили Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон, Тома Шабо, Клод Жиру и Джош Норрис. В составе гостей по две шайбы забросили Кевин Фиала и Алекс Лаферьер, также голами отметились Тревор Льюис, Адриан Кемпе и Таннер Жанно. Автором победного гола в овертайме стал Джош Норрис.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Лос-Анджелес» — 8:7 ОТ (1:2, 4:3, 2:2, 1:0) Голы: Фиала — 1 (бол., Копитар, Кларк), 8:12 — 0:1. Льюис — 1 (Тюркотт, Андерсон), 9:07 — 0:2. Сандерсон — 1 (бол., Ткачак, Штюцле), 10:25 — 1:2. Кемпе — 1 (бол., Кларк, Копитар), 25:31 — 1:3. Макьюэн — 1 (Дженсен), 30:26 — 2:3. Лафферье — 1 (Берроуз, Кемпе), 31:16 — 2:4. Батерсон — 1 (бол., Сандерсон, Норрис), 35:13 — 3:4. Шабо — 1 (Штюцле), 35:32 — 4:4. Фиала — 2 (бол., Кларк, Копитар), 36:25 — 4:5. Макьюэн — 2 (Годетт), 37:52 — 5:5. Лафферье — 2, 43:38 — 5:6. Жиру — 1 (бол., Пинто, Шабо), 45:25 — 6:6. Норрис — 1 (бол., Батерсон, Ткачак), 49:18 — 7:6. Жанно — 1, 54:26 — 7:7. Норрис — 2 (Батерсон, Штюцле), 60:56 — 8:7Вратари: Форсберг (Сегорд, 26:27) — КемперШтраф: 17 — 19Броски: 41 (11+16+12+2) — 25 (7+11+6+1)Наши: Зуб (2.38/0/0) — Гавриков (25.48/1/0)

«Оттава» с 4 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 4 очками — на седьмой строчке «Запада».