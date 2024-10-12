Разин: Четыре гола за игру — это нормально

Главный тренервысказался о матче против(4:2).

«Игра была за четыре очка, потому что играем с "Авангардом" шесть раз за сезон. Хорошая, дисциплинированная победа. Не дали сопернику поиграть в большинстве: у "Магнитки" не было ни одного удаления.

Четыре гола за игру — это нормально. У нас было много моментов, но 9–10 шайб за матч — это много. Хорошая победа», — цитирует Разина «Матч ТВ».

После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Авангард» — на 10-й позиции (11).