Леонтьев — о матче с «Амуром»: В третьем периоде произошло необъяснимое

Главный тренер «Нефтехимика»прокомментировал победу над «Амуром» в матче КХЛ по буллитам со счетом 4:3 и покритиковал своих хоккеистов за игру в третьем периоде, который они уступили 0:3.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Олег Леонтьев Фото: hcnh.ru

«Отличный матч — кроме тех моментов, когда мы потеряли концентрацию и пропускали голы. А так много блокировали, очень помогали вратарю. Было очень много движения, особенно это было видно в первых двух периодах.

В принципе мы неплохо работали, создавали моменты. И уверенно вели в счете. Хотя в третьем периоде произошло необъяснимое, почему мы так пропускали.

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Ладно, с этим разберемся. Хочу поздравить с первым голом Сергея Шмелева. И с первой буллитной серией, которую выиграл Фил Долганов. Так что будем искать позитив. Победа есть победа», — сказал Леонтьев «Матч ТВ».