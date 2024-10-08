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    Леонтьев — о матче с «Амуром»: В третьем периоде произошло необъяснимое

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Амур
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Амуром» в матче КХЛ по буллитам со счетом 4:3 и покритиковал своих хоккеистов за игру в третьем периоде, который они уступили 0:3.

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Отличный матч — кроме тех моментов, когда мы потеряли концентрацию и пропускали голы. А так много блокировали, очень помогали вратарю. Было очень много движения, особенно это было видно в первых двух периодах.

    В принципе мы неплохо работали, создавали моменты. И уверенно вели в счете. Хотя в третьем периоде произошло необъяснимое, почему мы так пропускали.

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    Ладно, с этим разберемся. Хочу поздравить с первым голом Сергея Шмелева. И с первой буллитной серией, которую выиграл Фил Долганов. Так что будем искать позитив. Победа есть победа», — сказал Леонтьев «Матч ТВ».

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