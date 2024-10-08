Леонтьев — о матче с «Амуром»: В третьем периоде произошло необъяснимое

Олег Леонтьев Фото: hcnh.ru
«Отличный матч — кроме тех моментов, когда мы потеряли концентрацию и пропускали голы. А так много блокировали, очень помогали вратарю. Было очень много движения, особенно это было видно в первых двух периодах.
В принципе мы неплохо работали, создавали моменты. И уверенно вели в счете. Хотя в третьем периоде произошло необъяснимое, почему мы так пропускали.
Ладно, с этим разберемся. Хочу поздравить с первым голом Сергея Шмелева. И с первой буллитной серией, которую выиграл Фил Долганов. Так что будем искать позитив. Победа есть победа», — сказал Леонтьев «Матч ТВ».