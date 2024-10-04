Артем Анисимов завершил карьеру

Российский хоккеистобъявил о завершении карьеры.

«Всем привет! Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру. Я не большой любитель публичных выступлений и социальных сетей, но хотел бы использовать эту возможность, чтобы обратиться ко всем с благодарностью.

Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом», — написал Анисимов на своей странице в социальной сети.

36-летний Анисимов стал чемпионом мира в 2014 году, а поиграть успел за «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго», «Оттаву», ярославский «Локомотив», «Лихай Уэлли» и «Хартфорд Вулф Пэк».