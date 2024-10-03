ЦСКА — «Металлург»: счет матча 0:7, обзор голов

Никита Михайлис набрал четыре очка в матче с ЦСКА Фото: globallookpress.com
В составе магнитогорской команды дублями отметились Никита Михайлис и Валерий Орехов. По одной шайбе забросили Андрей Козлов, Дмитрий Силантьев и Павел Акользин.
«Металлург» забросил 4 шайбы из 7-и в большинстве.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:7 (0:1, 0:6, 0:0)
Голы: Михайлис — 1 (бол., Орехов), 16:55 — 0:1. Орехов — 1 (бол., Михайлис, Джонсон), 21:18 — 0:2. Михайлис — 2 (Петунин, Джонсон), 23:06 — 0:3. Козлов — 2 (Пресс), 23:25 — 0:4. Силантьев — 4 (бол., Михайлис, Орехов), 26:23 — 0:5. Акользин — 1 (Еременко), 38:25 — 0:6. Орехов — 2 (бол., Козлов, Михайлис), 39:53 — 0:7Вратари: Просветов (Гамзин, 23:06) — НабоковБроски: 26 (8+9+9) — 31 (13+11+7)Штраф: 17 — 9
После этого матча магнитогорская команда занимает 8-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й строчке Запада (15 баллов).