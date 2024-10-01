«Динамо» — ЦСКА: счет матча 3:4 бул., обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ в рамках московского дербина своем льду уступилов серии буллитов со счетом 3:4.

У бело-голубых забрасывали Седрик Пакетт, Бреннан Менелл и Артем Швец-Роговой. За армейцев отличились Дмитрий Саморуков, Никита Охотюк и Виталий Абрамов. Также отметим два ассиста защитника Никиты Нестерова.

Победный буллит в этой игре реализовал Константин Окулов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — ЦСКА — 3:4 Б (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Пакетт — 4 (Кудашов, Гусев), 6:26 — 1:0. Менелл — 2 (Кудрявцев, Римашевский), 10:18 — 2:0. Саморуков — 1, 13:09 — 2:1. Охотюк — 1 (Нестеров, Окулов), 19:31 — 2:2. Швец-Роговой — 2 (Михеев, Джиошвили), 30:35 — 3:2. Абрамов — 7 (Исхаков, Нестеров), 46:33 — 3:3Победный буллит: ОкуловВратари: Миска — Гамзин (17:44 — 19:31)Броски: 36 (8+17+11+0) — 36 (15+11+4+6)Штраф: 8 — 8

ЦСКА с 15 очками после 11 матчей располагается на третьем месте в таблице «Запада». «Динамо» (11) идет на восьмой позиции.