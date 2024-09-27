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    Звягин о серии поражений «Авангарда»: Это полностью моя ответственность

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Трактор
    Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о 7-м поражении подряд в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

    Сергей Звягин — главный тренер «Авангарда»
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    Сергей Звягин — главный тренер «Авангарда»

    «Трактор — хорошая, сильная команда. Со своей стороны хочу сказать, что результаты последних семи игр — полностью моя ответственность.

    Все видят, насколько игроки бьются на площадке, и, если кто-то не раскрыл ещё свой потенциал — это на мне», — передает слова Звягина Чемпионат.

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    • После этого матча «Авангард» занимает 8-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. В следующей встрече омичи сыграют против «Сибири» 30-го сентября.

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