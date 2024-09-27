Звягин о серии поражений «Авангарда»: Это полностью моя ответственность

Главный тренервысказался о 7-м поражении подряд в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:4).

«Трактор — хорошая, сильная команда. Со своей стороны хочу сказать, что результаты последних семи игр — полностью моя ответственность.

Все видят, насколько игроки бьются на площадке, и, если кто-то не раскрыл ещё свой потенциал — это на мне», — передает слова Звягина Чемпионат.

После этого матча «Авангард» занимает 8-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. В следующей встрече омичи сыграют против «Сибири» 30-го сентября.