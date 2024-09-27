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    «Авангард» проиграл седьмую игру подряд

    «Трактор» — «Авангард»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Трактор» обыграл «Авангард» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»
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    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»

    В составе челябинской команды дублем отметился Александр Кадейкин, а по голу записали на свой счет Владимир Ткачёв и Артём Шварёв.

    У «Авангарда» 2 шайбы забросил нападающий Илья Рейнгардт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Ткачев — 2 (Карпухин, Рыкманов), 4:55 — 1:0. Шварев — 1 (бол., Светлаков, Шабанов), 5:55 — 2:0. Кадейкин — 3 (бол., Кравцов, Кэмпфер), 31:12 — 3:0. Кадейкин — 4 (Кравцов, Кэмпфер), 35:51 — 4:0. Рейнгардт — 3 (Чистяков, Шарипзянов), 39:18 — 4:1. Рейнгардт — 4 (Яремчук, Коледов), 58:33 — 4:2Вратари: Фукале — Проскуряков (59:08)Броски: 41 (13+20+8) — 29 (6+5+18)Штраф: 10 — 16

    После этого матча «Трактор» занимает 4-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе. «Авангард» — на 9-й позиции (7).

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