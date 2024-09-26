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    Минское «Динамо» на чужой площадке обыграло «Куньлунь»

    «Куньлунь» — «Динамо» Минск: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо Минск
    Минское «Динамо» одержало победу над «Куньлунем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Роман Горбунов — игрок минского «Динамо»
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    Роман Горбунов — игрок минского «Динамо»

    В составе гостей голы записали на свой счет Виталий Пинчук в большинстве, Вадим Мороз и Роман Горбунов.

    У «Куньлуня» единственную шайбу забросил Наиль Якупов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) 1:3 (0:1, 1:2, 0:0).
    Голы: Пинчук — 4 (бол. Волков, Улле), 18:52 — 0:1. Якупов — 5 (Маккошен, Юрчо), 20:23 — 1:1. Мороз — 4 (Хэмилтон, Шипачев), 26:11 — 1:2. Горбунов — 4 (Мороз, Дюбе), 29:46 — 1:3Вратари: Смит — ТихомировБроски: 28 (9+11+8) — 37 (12+14+11)Штраф: 8 — 12

    После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе. «Куньлунь» располагается на 10-й позиции (6 баллов).

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