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    «Торпедо» на выезде обыграло «Куньлунь»

    «Куньлунь» — «Торпедо»: счет матча 2:4, обзор голов

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    Завершился очередной матч игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

    Максим Летунов
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    Максим Летунов

    «Куньлунь» на своем льду уступил нижегородскому «Торпедо» — 2:4.

    Уже на первой минуте счёт открыл игрок команды Ларионова Михаил Абрамов с передачи Василия Атанасова.

    Затем ещё две шайбы в течение 7 минут забросили его партнеры Владислав Фирстов и Максим Летунов.

    Китайский клуб смог ответить голами Люка Локхарта и Спенсера Фу в третьем периоде. Ещё одну шайбу «Торпедо» забросил Бобби Линч.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)
    Голы: Абрамов — 3 (Атанасов, Гончарук), 0:58 — 0:1. Фирстов — 3 (Летунов, Силаев), 5:34 — 0:2. Летунов — 2 (Фирстов, Артамонов), 8:27 — 0:3. Локхарт — 1 (бол., Шартье, Юрчо), 45:39 — 1:3. Линч — 2 (бол., Летунов, Конюшков), 57:58 — 1:4. С. Фу — 2 (Локхарт), 59:19 — 2:4Вратари: Волков (Смит, 8:27, 58:17 — 59:05, 59:27) — КульбаковБроски: 37 (10+14+13) — 32 (13+9+10)Штраф: 17 — 21

    Отметим, что «Торпедо» смогло прервать серию из четырех поражений.

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