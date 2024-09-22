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    «Адмирал» выиграл у ЦСКА благодаря дублю Завгороднего

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    «Адмирал» одержал победу над ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Завгородний
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    Дмитрий Завгородний

    Игра во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 ОТ в пользу хозяев льда.

    У «Адмирала» автором дубля стал Дмитрий Завгородний, отличившийся в начале третьего периода и на четвертой минуте овертайма.

    Еще одну шайбу в ворота «армейцев» отправил Иван Муранов.

    У ЦСКА отличились Денис Гурьянов и Прохор Полтапов.

    «Адмирал» выиграл третий матч подряд. В следующей игре дальневосточный клуб встретится 24 сентября с «Витязем». ЦСКА в тот же день сыграет в Хабаровске с местным «Амуром».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Гурьянов — 3 (бол., Дроздов, Седов), 13:58 — 0:1. Муранов — 1 (Николаев), 29:10 — 1:1. Завгородний — 1 (Фьоре, Демченко), 43:14 — 2:1. Полтапов — 4 (Саморуков), 46:11 — 2:2. Завгородний — 2 (Шулак, Родуолд), 63:41 — 3:2Вратари: Демченко — ПросветовШтраф: 13 — 14Броски: 39 (12+19+6+2) — 32 (19+6+5+2)

    ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 10 очков. «Адмирал» находится на пятой строчке на Востоке — 9 очков.

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