«Адмирал» выиграл у ЦСКА благодаря дублю Завгороднего

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 ОТ в пользу хозяев льда.

У «Адмирала» автором дубля стал Дмитрий Завгородний, отличившийся в начале третьего периода и на четвертой минуте овертайма.

Еще одну шайбу в ворота «армейцев» отправил Иван Муранов.

У ЦСКА отличились Денис Гурьянов и Прохор Полтапов.

«Адмирал» выиграл третий матч подряд. В следующей игре дальневосточный клуб встретится 24 сентября с «Витязем». ЦСКА в тот же день сыграет в Хабаровске с местным «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Гурьянов — 3 (бол., Дроздов, Седов), 13:58 — 0:1. Муранов — 1 (Николаев), 29:10 — 1:1. Завгородний — 1 (Фьоре, Демченко), 43:14 — 2:1. Полтапов — 4 (Саморуков), 46:11 — 2:2. Завгородний — 2 (Шулак, Родуолд), 63:41 — 3:2Вратари: Демченко — ПросветовШтраф: 13 — 14Броски: 39 (12+19+6+2) — 32 (19+6+5+2)

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 10 очков. «Адмирал» находится на пятой строчке на Востоке — 9 очков.