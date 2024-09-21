«Металлург» — «Нефтехимик»: составы, коэффициенты, прогноз

Даниил Вовченко — нападающий «Металлурга» Фото: globallookpress.com
В состав «Металлурга» вернулись нападающие Данила Юрова и Даниил Вовченко. Оба хоккеиста отсутствовали из-за травм.
Состав «Металлурга»
Телеграм-канал «Металлург»
У «Нефтехимика» травму получил защитник Роман Абросимов. В состав также не попали нападающие Дмитрий Соколов и Егор Корбит.
Состав «Нефтехимик»
Телеграм-канал «Нефтехимика»
Матч между «Металлургом» и «Нефтехимиком» состоится сегодня, 21-го сентября в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.