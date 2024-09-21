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    Юров и Вовченко вернулись в состав «Металлурга» на матч с «Нефтехимиком»

    «Металлург» — «Нефтехимик»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Металлург» и «Нефтехимик» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ.

    Даниил Вовченко — нападающий «Металлурга»
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    Даниил Вовченко — нападающий «Металлурга»

    В состав «Металлурга» вернулись нападающие Данила Юрова и Даниил Вовченко. Оба хоккеиста отсутствовали из-за травм.

    Состав «Металлурга»
    Телеграм-канал «Металлург»

    У «Нефтехимика» травму получил защитник Роман Абросимов. В состав также не попали нападающие Дмитрий Соколов и Егор Корбит.

    Состав «Нефтехимик»
    Телеграм-канал «Нефтехимика»

    Матч между «Металлургом» и «Нефтехимиком» состоится сегодня, 21-го сентября в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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