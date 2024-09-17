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    Кудашов: Была равная игра, но удаления нас сегодня подвели

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (1:3).

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
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    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    «Была равная игра, но удаления, большинство и меньшинство нас сегодня подвели. В начале матча мы искали свои моменты и не старались отсиживаться в обороне. Просто, когда соперник владеет шайбой, то тебе приходится обороняться.

    Момент с удалением Пакетта не то, что сложный. Вы же его видели — в этой ситуации по большому счёту виноват что один, что второй. Наверное, мысленно надо обыгрывать и понимать, что будет делать вратарь. Это его не оправдывает. Наверное, нарушение было. Можно сказать, что вратарь его перехитрил», — передает слова Кудашова Чемпионат.

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