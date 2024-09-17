Кудашов: Была равная игра, но удаления нас сегодня подвели

Главный тренер московскоговысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(1:3).

«Была равная игра, но удаления, большинство и меньшинство нас сегодня подвели. В начале матча мы искали свои моменты и не старались отсиживаться в обороне. Просто, когда соперник владеет шайбой, то тебе приходится обороняться.

Момент с удалением Пакетта не то, что сложный. Вы же его видели — в этой ситуации по большому счёту виноват что один, что второй. Наверное, мысленно надо обыгрывать и понимать, что будет делать вратарь. Это его не оправдывает. Наверное, нарушение было. Можно сказать, что вратарь его перехитрил», — передает слова Кудашова Чемпионат.

«Динамо» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 4 очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Адмирала» 20-го сентября.