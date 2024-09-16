Абрамов из ЦСКА признан лучшим нападающим недели в КХЛ

назвала лучших игроков второй недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем недели впервые в карьере признан Зак Фукале («Трактор»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Фукале было нанесено 56 бросков, из которых он отразил 98,21%, коэффициент надежности составил 0,50. В матче с СКА (3:0) Фукале сыграл на ноль.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1». На счету Герната также четыре силовых приема, четыре блокированных броска и один отбор шайбы. Гернат дважды признавался лучшим в регулярном чемпионате сезона 2023/2024.

Лучшим нападающим недели впервые в карьере стал Виталий Абрамов (ЦСКА), набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели. В матче с «Сибирью» (8:2) Абрамов стал автором победной шайбы. Также на его счету один силовой прием, один блокированный бросок и один отбор шайбы.

Лучшим новичком назван защитник Магомед Шараканов («Лада»), набравший 1 (1+0) очко. Его шайба в ворота московского «Динамо» (6:3) стала победной для его команды. Также на его счету три силовых приема, три блокированных броска при среднем игровом времени 10 минут и 10 секунд.