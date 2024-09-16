ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Самуэле РиччиТрансферный дайджест. 10 — 16 сентября
  • 12:55
    • Александрова вышла во 2-й раунд турнира в Сеуле
  • 14:01
    • Абрамов из ЦСКА признан лучшим нападающим недели в КХЛ
  • 13:17
    • ПАОК сообщил о переходе экс-защитника «Зенита»
  • 13:11
    • Сборная России может сыграть с Уругваем
  • 13:05
    • Ольмо пропустит минимум месяц из-за травмы
    Все новости спорта

    Абрамов из ЦСКА признан лучшим нападающим недели в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив ЦСКА Лада
    КХЛ назвала лучших игроков второй недели регулярного чемпионата.

    Виталий Абрамов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Абрамов

    Лучшим вратарем недели впервые в карьере признан Зак Фукале («Трактор»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Фукале было нанесено 56 бросков, из которых он отразил 98,21%, коэффициент надежности составил 0,50. В матче с СКА (3:0) Фукале сыграл на ноль.

    Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1». На счету Герната также четыре силовых приема, четыре блокированных броска и один отбор шайбы. Гернат дважды признавался лучшим в регулярном чемпионате сезона 2023/2024.

  • Неубедительное начало СКА и «Динамо», провальный старт «Магнитки», «Нефтехимик» — лидер Востока
  • КХЛ: обзор второй игровой недели
  • Сегодня

    • Лучшим нападающим недели впервые в карьере стал Виталий Абрамов (ЦСКА), набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели. В матче с «Сибирью» (8:2) Абрамов стал автором победной шайбы. Также на его счету один силовой прием, один блокированный бросок и один отбор шайбы.

    Лучшим новичком назван защитник Магомед Шараканов («Лада»), набравший 1 (1+0) очко. Его шайба в ворота московского «Динамо» (6:3) стала победной для его команды. Также на его счету три силовых приема, три блокированных броска при среднем игровом времени 10 минут и 10 секунд.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Торпедо» одолеть «балтийцев»?
  • «Торпедо» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Справится ли «Магнитка» с «Северсталью» на гостевом катке?
  • «Северсталь» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Лацио» добудет три очка в игре с «Вероной»
  • «Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лацио — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Коло-Коло — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спортинг — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие