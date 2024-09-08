Козырев: Четыре очка из шести возможных — неплохой старт сезона для нас

Главный тренерподвел итог матча против(4:2).

«Сегодня мы сыграли лучше, чем в предыдущем матче, в плане организации и контроля шайбы. Во втором периоде нам удалось сделать наложение, что позволило забить гол в раздевалку. Немного скомканной концовка получилась. Видна работа тренерского штаба "Куньлуня".

Команда стала более организованной, очень сложно с ней играть. Поставленная игра была заметна уже на предсезонном турнире. Михаил Григорьевич Кравец — отличный специалист, его рука видна. Выезд оцениваем положительно. Понятно, что мы максималисты, но четыре очка из шести возможных — неплохой старт сезона для нас», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» с 4 очками поднялась на второе место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» с 4 баллами идет третьим на Западе.