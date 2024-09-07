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    Мартемьянов о поражении «Амура»: Создали кучу моментов, но не можем попасть по воротам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Витязь
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (0:2).

    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»
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    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»

    «Что касается игры, то хотел бы её сравнить с предыдущим матчем. Сегодня играли более организованно, нет никаких претензий по самоотдаче. Единственное, конечно бы хотелось забивать голы. Создали кучу моментов, но не можем попасть по воротам из таких ситуаций, что просто диву даёшься. На тренировках получается, а тут нет. Терпеливо работаем, будем двигаться дальше, нам ничего остаётся другого. Думаю, что мы на правильном пути, и победы к нам придут.

    Скажу, что в начале матча и "Витязь" тоже не феерил. Мы спокойно играли, ждали, что и как будет. Естественно, пропущенная шайба заставила нас отыгрываться. Есть такой момент, что когда мы можем запереть соперника в зоне, то не всегда это делаем, а вот на фоне усталости, когда уже надо, тогда и начинаем это делать. Не знаю. В принципе у меня нет претензий, но вот настойчивости в завершении нам не хватило. И хочу отметить голкипера соперника, который очень прилично отыграл», — передает слова Мартемьянова Чемпионат.

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    • После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Восточной конференции без набранных очков. В следующей встрече хабаровчане сыграют против «Барыса» 9-го сентября.

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