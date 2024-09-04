Леонтьев: Пресс-конференции тренеров не для того, чтобы оскорблять друг друга

Главный тренерпризнался, что не держит обиды на наставника, который не совладал с эмоциями на пресс-конференции после очной встречи на мемориале Ивана Ромазана.

«Осталась ли обида на Разина? Обиды у меня на этого тренера не осталось. Но его реакция на обычный игровой эпизод с Абросимовым мне до сих пор непонятна. Сейчас данную ситуацию уже никак не хочу комментировать. Для меня эта тема закрыта.

Как отношусь к трэш-токам на пресс-конференции? Да зачем это нужно вообще? Пресс-конференции тренеров необходимы, чтобы разбирать нюансы, детали игры, а не для того, чтобы оскорблять друг друга. Для выяснения отношений вон TikTok есть. Там же, да, молодёжь разборки устраивает (смеётся)?», — приводит слова Леонтьева «ТИ-Спорт».

«Нефтехимик» сыграет против «Барыса» в 1-м матче нового сезона КХЛ. Встреча состоится сегодня, 4-го сентября в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.