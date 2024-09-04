В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Барыс Арене» 04 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: За отрезок времени почти в полгода «Барыс» поработал над проблемными места и явно намеревается вмешаться в распределение кубковых мест на Востоке.

Последние матчи: В двух последних товарищеских играх коллектив Болякина не смог оказать никакого сопротивления «Сибири» и «Трактору».

Травмированные игроки: Хоть сезон только и начинается, но у коллектива из Казахстана уже довольно продолжительное время в лазарете находится защитник Алекс Грант.

Общий тонус клуба: Против «Нефтехимика» команда из Казахстана будет играть в свой хоккей. Хочется понаблюдать, как она будет диктовать ход матча, если брать во внимание, что «Нефтехимик» начинает последние регулярки крайне тяжело.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Основная задача «Нефтехимика» по этому сезону — бороться за место в плей-офф. Выполнить такую задачу подопечным Леонтьева вполне под силу.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Нижнекамский клуб оказался в центре главного скандала межсезонья, когда главный тренер магнитогорского «Металлурга» увел своих хоккеистов в под трибунное помещение якобы из-за нечистого фола форварда «Нефтехимика».

Травмированные игроки: С больными игроками никаких проблем нет, поэтому сезон начнут все имеющиеся хоккеисты в ростере.

Общий тонус клуба: В игре против «Барыса» нужно не придумывать ничего нового, а просто постараться продемонстрировать лучшие качества командной игры в хоккей.

Статистика для ставок

Три из пяти последних предсезонных матча «Барыс» не заканчивал в основное время

Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.00, на гостей — 2.69.

Прогноз: Хозяева будут замахиваться на победу, и им её добыть вполне по силам

Альтернативный прогноз: Игра может зайти в ничейное русло, учитывая количество овертаймов, которое сыграли клубы за последнее время

Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: Х с коэффициентом 4.00.