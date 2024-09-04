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    У «Барыса» больше шансов начать сезон с победы?

    Барыс — Нефтехимик: ставка и прогноз, новости. 04.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Нефтехимик»
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    «Барыс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Барыс Арене» 04 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2024 года

    Барыс

  • Нур-Султан
    •  Барыс 17:30 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: За отрезок времени почти в полгода «Барыс» поработал над проблемными места и явно намеревается вмешаться в распределение кубковых мест на Востоке.

    Последние матчи: В двух последних товарищеских играх коллектив Болякина не смог оказать никакого сопротивления «Сибири» и «Трактору».

    Барыс — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Хоть сезон только и начинается, но у коллектива из Казахстана уже довольно продолжительное время в лазарете находится защитник Алекс Грант.

    Общий тонус клуба: Против «Нефтехимика» команда из Казахстана будет играть в свой хоккей. Хочется понаблюдать, как она будет диктовать ход матча, если брать во внимание, что «Нефтехимик» начинает последние регулярки крайне тяжело.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Основная задача «Нефтехимика» по этому сезону — бороться за место в плей-офф. Выполнить такую задачу подопечным Леонтьева вполне под силу.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Нижнекамский клуб оказался в центре главного скандала межсезонья, когда главный тренер магнитогорского «Металлурга» увел своих хоккеистов в под трибунное помещение якобы из-за нечистого фола форварда «Нефтехимика».

    Травмированные игроки: С больными игроками никаких проблем нет, поэтому сезон начнут все имеющиеся хоккеисты в ростере.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Барыса» нужно не придумывать ничего нового, а просто постараться продемонстрировать лучшие качества командной игры в хоккей.

    Статистика для ставок

    • Три из пяти последних предсезонных матча «Барыс» не заканчивал в основное время

    • Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.00, на гостей — 2.69.

    Прогноз: Хозяева будут замахиваться на победу, и им её добыть вполне по силам

    Альтернативный прогноз: Игра может зайти в ничейное русло, учитывая количество овертаймов, которое сыграли клубы за последнее время

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: Х с коэффициентом 4.00.

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    «Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на хоккей. У «Барыса» больше шансов начать сезон с победы?
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