Барыс
Нефтехимик
«Барыс»
Турнирное положение: За отрезок времени почти в полгода «Барыс» поработал над проблемными места и явно намеревается вмешаться в распределение кубковых мест на Востоке.
Последние матчи: В двух последних товарищеских играх коллектив Болякина не смог оказать никакого сопротивления «Сибири» и «Трактору».
Барыс — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Хоть сезон только и начинается, но у коллектива из Казахстана уже довольно продолжительное время в лазарете находится защитник Алекс Грант.
Общий тонус клуба: Против «Нефтехимика» команда из Казахстана будет играть в свой хоккей. Хочется понаблюдать, как она будет диктовать ход матча, если брать во внимание, что «Нефтехимик» начинает последние регулярки крайне тяжело.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Основная задача «Нефтехимика» по этому сезону — бороться за место в плей-офф. Выполнить такую задачу подопечным Леонтьева вполне под силу.
Последние матчи: Нижнекамский клуб оказался в центре главного скандала межсезонья, когда главный тренер магнитогорского «Металлурга» увел своих хоккеистов в под трибунное помещение якобы из-за нечистого фола форварда «Нефтехимика».
Травмированные игроки: С больными игроками никаких проблем нет, поэтому сезон начнут все имеющиеся хоккеисты в ростере.
Общий тонус клуба: В игре против «Барыса» нужно не придумывать ничего нового, а просто постараться продемонстрировать лучшие качества командной игры в хоккей.
Статистика для ставок
- Три из пяти последних предсезонных матча «Барыс» не заканчивал в основное время
- Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.00, на гостей — 2.69.
Прогноз: Хозяева будут замахиваться на победу, и им её добыть вполне по силам
- 1.81Металлург Мг — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Динамо М — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.26Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Игра может зайти в ничейное русло, учитывая количество овертаймов, которое сыграли клубы за последнее время
Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: Х с коэффициентом 4.00.