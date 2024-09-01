Определились все участники Олимпиады-2026 по хоккею

Сегодня, 1 сентября, завершился третий тур квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.

Стали известны еще три финалиста. Это сборные Латвии, Словакии и Дании.

Полный состав участников хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года выглядит следующим образом:

Группа А: Канада, Швеция, Швейцария, Италия.

Группа В: Финляндия, Германия, Чехия, Дания.

Группа С: Россия*, США, Словакия, Латвия.

*Участие сборной России Играх в Милане не подтверждено. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в феврале-марте 2025 года. В настоящее время национальные команды России по хоккею отстранены от участия в международных турнирах.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.