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    Определились все участники Олимпиады-2026 по хоккею

    Хоккей Милан-2026 Сборная Канады Сборная Швеции Сборная Швейцарии Сборная Италии Сборная Финляндии Сборная Германии Сборная Дании Сборная Чехии Сборная России Сборная США Сборная Словакии Сборная Латвии
    Сегодня, 1 сентября, завершился третий тур квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.

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    Канада

    Стали известны еще три финалиста. Это сборные Латвии, Словакии и Дании.

    Полный состав участников хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года выглядит следующим образом:

    Группа А: Канада, Швеция, Швейцария, Италия.

    Группа В: Финляндия, Германия, Чехия, Дания.

    Группа С: Россия*, США, Словакия, Латвия.

    *Участие сборной России Играх в Милане не подтверждено. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в феврале-марте 2025 года. В настоящее время национальные команды России по хоккею отстранены от участия в международных турнирах.

    Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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