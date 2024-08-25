1-й таймЛокомотив — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Ненахов«Локомотив» — «Ростов». Онлайн
  • 20:24
    • Голы Диаса и Салаха принесли «Ливерпулю» победу в матче с «Брентфордом»
  • 20:06
    • «Реал» разбил «Вальядолид»
  • 19:31
    • Гол Виктора Са обеспечил «Краснодару» победу над «Динамо» в матче РПЛ
  • 18:31
    • «Бавария» в гостях вырвала победу у «Вольфсбурга»
  • 18:09
    • «Челси» разгромил «Вулверхэмптон», у Мадуэке — хет-трик
    Все новости спорта

    «Северсталь» разгромила «Куньлунь» на турнире имени Пучкова

    «Северсталь» — «Куньлунь»: счет матча 7:3, обзор голов

    Хоккей Северсталь Куньлунь Ред Стар
    «Северсталь» одолела «Куньлунь» (7:3) в рамках турнира имени Николая Пучкова.

    Данил Аймурзин — нападающий «Северстали»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Аймурзин — нападающий «Северстали»

    В составе череповецкой команды дублем отметился Даниил Давыдов, а по голу записали на свой счет Глеб Иванов, Максим Авраменко, Эмиль Пьянов, Марк Марин и Всеволод Никитин.

    У «Куньлуня» дубль оформил Люк Локхарт, а еще одну шайбу забросил Томаш Юрчо.

    Турнир имени Николая Пучкова.
    «Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 7:3 (2:2, 3:1, 2:0).
    Голы: Иванов — 1 (мен., Кручинин, Подшивалов), 10:51 — 1:0. Локхарт — 3 (бол., Вуд, Вон), 12:12 — 1:1. М. Авраменко — 1 (Н. Авраменко), 13:46 — 2:1. Локхарт — 4 (Вонг, Вон), 15:34 — 2:2. Т. Давыдов — 1 (Квочко, Пьянов), 21:09 — 3:2. Юрчо — 2 (Уилки, Меркли), 29:09 — 3:3. Пьянов — 1 (Д. Давыдов, Кручинин), 35:01 — 4:3. Марин — 1 (Т. Давыдов, Аймурзин), 38:17 — 5:3. Никитин — 1 (мен., Подшивалов), 45:29 — 6:3. Д. Давыдов — 1 (Пьянов, Квочко), 49:07 — 7:3Вратари: Самойлов — ВолковБроски: 32 (8+12+12) — 32 (8+9+15)Штраф: 8 — 10

    В 1-м матче нового сезона КХЛ «Северсталь» сыграет против «Торпедо» 4-го сентября. «Куньлунь» в тот же день встретится с московским «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» продолжит побеждать
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Брентфорд»?
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Атлетико» и «Жирона» много не забьют
  • «Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фучович — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уго Карабельи — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мартерер — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие