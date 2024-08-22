Кузнецов: Ни разу в жизни не тренировался по шесть раз в день

Нападающийподелился впечатлениями от предсезонной подготовки вместе с клубом из Санкт-Петербурга.

«Ни разу в жизни не тренировался по шесть раз в день. Это одни из самых тяжёлых тренировок, которые я проходил. В такие моменты видишь, кто на что горазд. Ребята начинают нервничать, уставать.

В такие моменты и становится команда. Бывало, когда что-то не нравилось, но мы всё сделали, не просили ни одной поблажки. Самое главное, чтобы команда умела терпеть и бороться на зубах.

Нужно ли так много тренироваться? Посмотрим. Может, сейчас будем ещё лучше играть», — передает слова Кузнецова Чемпионат.

Напомним, что пресс-служба СКА 31-го июля объявила о подписании 4-летнего контракта с Кузнецовым. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Каролину» в НХЛ, где провел 30 матчей и набрал 13 (6+7) очков.