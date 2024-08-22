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    Кузнецов: Ни разу в жизни не тренировался по шесть раз в день

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от предсезонной подготовки вместе с клубом из Санкт-Петербурга.

    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
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    Евгений Кузнецов — нападающий СКА

    «Ни разу в жизни не тренировался по шесть раз в день. Это одни из самых тяжёлых тренировок, которые я проходил. В такие моменты видишь, кто на что горазд. Ребята начинают нервничать, уставать.

    В такие моменты и становится команда. Бывало, когда что-то не нравилось, но мы всё сделали, не просили ни одной поблажки. Самое главное, чтобы команда умела терпеть и бороться на зубах.

    Нужно ли так много тренироваться? Посмотрим. Может, сейчас будем ещё лучше играть», — передает слова Кузнецова Чемпионат.

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    • Напомним, что пресс-служба СКА 31-го июля объявила о подписании 4-летнего контракта с Кузнецовым. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Каролину» в НХЛ, где провел 30 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

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