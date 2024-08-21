Буше: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Американский форвард «Авангарда»высказался по поводу результативности

38-летний Овечкин с 853 голами идет вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин обладает прекрасным, идеальным щелчком. Он очень похож на Бретта Халла, которым я восхищался в детстве. Такой же стиль, когда получаешь шайбу и щелкаешь из круга вбрасывания.

Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Да, он это может. Он ведь очень близко уже, да? Всего 42 гола осталось. Можно сбавить темп, но нельзя сойти с этого пути, когда рекорд так рядом. Это вопрос времени, когда Овечкин к нему дойдет. И это будет большое событие для российского хоккея, когда он побьет этот рекорд», — сказал Буше для «Матч ТВ».

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Буше играет в КХЛ уже четыре года.