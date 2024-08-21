ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерГрандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации
  • 10:28
    • Эрика Андреева одолела Коллинз и вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
    Все новости спорта

    Буше: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз КХЛ
    Американский форвард «Авангарда» Рид Буше высказался по поводу результативности Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    38-летний Овечкин с 853 голами идет вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).

    «Овечкин обладает прекрасным, идеальным щелчком. Он очень похож на Бретта Халла, которым я восхищался в детстве. Такой же стиль, когда получаешь шайбу и щелкаешь из круга вбрасывания.

    Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Да, он это может. Он ведь очень близко уже, да? Всего 42 гола осталось. Можно сбавить темп, но нельзя сойти с этого пути, когда рекорд так рядом. Это вопрос времени, когда Овечкин к нему дойдет. И это будет большое событие для российского хоккея, когда он побьет этот рекорд», — сказал Буше для «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Буше играет в КХЛ уже четыре года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» даст бой мощному австрийскому клубу?
  • «Динамо» Киев — «Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Галатасарай» постарайся сразу решить все проблемы
  • «Янг Бойз» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Спарта» проиграет в гостях?
  • «Мальмё» — «Спарта». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мальмё — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Серветт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Фиорентина — Пушкаш-Академи
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ягеллония Белосток — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.24
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие