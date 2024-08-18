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    Тренер ЦСКА: Играть становится сложнее, интереснее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев заявил, что хоккей стал быстрым и непредсказуемым.

    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА
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    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА

    «Конкуренция среди клубов возросла? Так и есть, играть становится сложнее, интереснее, более непредсказуемо. Хоккей изменился. Многие команды играют за счёт движения, "съедают" время и пространство у соперника, не дают ему ничего сделать с шайбой. Меняются правила, площадки. Движение сейчас очень важная часть игры.

    Хватит ли сил на длинную регулярку? С одной стороны, это сложно, с другой стороны, площадки стали меньше, ребята — помоложе. Так что здесь как посмотреть, — сказал Воробьев Чемпионату.

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