Тренер ЦСКА: Играть становится сложнее, интереснее

Главный тренерзаявил, что хоккей стал быстрым и непредсказуемым.

«Конкуренция среди клубов возросла? Так и есть, играть становится сложнее, интереснее, более непредсказуемо. Хоккей изменился. Многие команды играют за счёт движения, "съедают" время и пространство у соперника, не дают ему ничего сделать с шайбой. Меняются правила, площадки. Движение сейчас очень важная часть игры.

Хватит ли сил на длинную регулярку? С одной стороны, это сложно, с другой стороны, площадки стали меньше, ребята — помоложе. Так что здесь как посмотреть, — сказал Воробьев Чемпионату.

Напомним, что в 1-м матче нового сезона КХЛ ЦСКА сыграет против "Спартака" 5-го сентября.