«Северсталь» — «Автомобилист»: счет матча 3:4, обзор голов

Никита Трямкин — защитник «Автомобилиста» Фото: globallookpress.com
В составе екатеринбургской команды голы записали на свой счет Брукс Мэйсек, Данил Романцев, Владислав Раздьяконов и Александр Севостьянов.
У «Северстали» шайбы забросили Алексей Кручинин, Иван Ершов и Данил Аймурзин.
Кубок Республики Башкортостан.
«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Кручинин — 2 (бол., Ильин, Фомин), 1:23 — 1:0. Мэйсек — 2 (Бывальцев, Кузнецов), 18:50 — 1:1. Ершов — 1 (Кручинин, Ильин), 32:10 — 2:1. Романцев — 1 (бол., Кузнецов, Бывальцев), 36:43 — 2:2. Раздьяконов — 1 (Филяев, Трямкин), 42:08 — 2:3. Севостьянов — 1 (бол., Денежкин), 44:50 — 2:4. Аймурзин — 1 (Скоренов, Коростелев), 48:41 — 3:4Вратари: Шостак — ГалкинШтраф: 8 — 2
В следующем матче Кубка Республики Башкортостан «Автомобилист» сыграет против «Салавата Юлаева» 19-го августа, а «Северсталь» встретится с «Нефтехимиком» 18-го числа.