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    Знарок изъявил желание вернуться в КХЛ: Мне нужен ещё один кубок

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    Бывший наставник СКА и «Ак Барса» Олег Знарок заявил о готовности продолжить тренерскую карьеру в КХЛ.

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    «Как уже сказал в эфире "Матч ТВ", я дверь ещё не закрыл. Конечно! Мне нужен ещё один кубок. Обязательно!

    Случится ли возвращение уже в ближайшее время? Ну не знаю, как получится. Но я готов приехать на работу в клуб КХЛ», — сказал Знарок в интервью «Матч ТВ».

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  • 26/06/2024

    • Напомним, что Знарок 3-кратный обладатель Кубка Гагарина. Дважды специалист поднимал кубок вместе с московским «Динамо» и 1 раз со СКА. Последним местом работы Знарка был казанский «Ак Барс», откуда его уволили по ходу сезона 2022/2023.

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