Знарок изъявил желание вернуться в КХЛ: Мне нужен ещё один кубок

Бывший наставникзаявил о готовности продолжить тренерскую карьеру в КХЛ.

«Как уже сказал в эфире "Матч ТВ", я дверь ещё не закрыл. Конечно! Мне нужен ещё один кубок. Обязательно!

Случится ли возвращение уже в ближайшее время? Ну не знаю, как получится. Но я готов приехать на работу в клуб КХЛ», — сказал Знарок в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Знарок 3-кратный обладатель Кубка Гагарина. Дважды специалист поднимал кубок вместе с московским «Динамо» и 1 раз со СКА. Последним местом работы Знарка был казанский «Ак Барс», откуда его уволили по ходу сезона 2022/2023.