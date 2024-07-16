Джо Павелски объявил о завершении карьеры

Американский нападающийзавершил карьеру хоккеиста. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В последние годы Павелски выступал за «Даллас», где всего провел 369 матчей. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 101-й встрече, забросил 28 шайб и сделал 43 голевые передачи.

Большую часть карьеры Павелски провел в «Сан-Хосе». Всего в НХЛ у нападающего 1332 матча в активе, в которых игрок набрал 1068 (476+592) очков в регулярках и 143 (74+69) очка в 201-й встрече в плей-офф.

Ранее сообщалось о том, что российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов вернется в КХЛ.