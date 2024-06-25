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    Макдэвид: Это отстой, отстой

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз
    Капитан и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился эмоциями после поражения от «Флориды» (3-4) в финальной серии Кубка Стэнли-2024.

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    В седьмой игре «Ойлерз» уступили со счетом 1:2.

    «Это отстой, отстой. Седьмая игра за Кубок... Мы знали, что она будет очень напряженной и что она сводилась бы к чему-то одному. Мы были в шаге от того, чтобы выйти вперед, но забили они и повели в счете. Потом было тяжело, мы знаем, как они умеют обороняться и играть на результат», — приводит слова Макдэвида ESPN.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Макдэвид стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадец сыграл 25 матчей и набрал 42 (8+34) очка. Для форварда это первый «Конн Смайт Трофи» в карьере.

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