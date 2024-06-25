Макдэвид: Это отстой, отстой

Капитан и нападающий «Эдмонтона»поделился эмоциями после поражения от «Флориды» (3-4) в финальной серии Кубка Стэнли-2024.

В седьмой игре «Ойлерз» уступили со счетом 1:2.

«Это отстой, отстой. Седьмая игра за Кубок... Мы знали, что она будет очень напряженной и что она сводилась бы к чему-то одному. Мы были в шаге от того, чтобы выйти вперед, но забили они и повели в счете. Потом было тяжело, мы знаем, как они умеют обороняться и играть на результат», — приводит слова Макдэвида ESPN.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Макдэвид стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадец сыграл 25 матчей и набрал 42 (8+34) очка. Для форварда это первый «Конн Смайт Трофи» в карьере.