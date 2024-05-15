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    Германия уничтожила Латвию на ЧМ-2024

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Германии Сборная Латвии
    В матче 4-го тура группы В на чемпионате мира по хоккею Германия не оставила шансов Латвии, разгромив ее со счетом 8:1.

    Джон-Джейсон Петерка — автор дубля
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    Джон-Джейсон Петерка — автор дубля

    Шайбы в составе победителей забрасывали Доминик Кагун, Кай Висман, Леонард Пфёдерль, Джон-Джейсон Петерка (дубль), Марк Михаэлис, Нико Штурм.

    Единственный гол за Латвию забил Маркус Комулс.

    Чемпионат мира. Группа B
    Германия — Латвия — 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)
    Голы: Кахун — 2 (Кельбле, Тиффельс), 5:27 — 1:0. Висманн — 1 (бол., Штурм), 18:05 — 2:0. Пфедерль — 3 (Элиз, Й. Мюллер), 20:48 — 3:0. Туоми — 1 (Кастнер, Угбекиле), 22:42 — 4:0. Петерка — 1 (бол., Райхель, Висманн), 25:37 — 5:0. Михаелис — 2 (бол., Элиз, Й. Мюллер), 30:54 — 6:0. Петерка — 2 (Стаховяк, Райхель), 35:53 — 7:0. Комульс — 1 (Дзиеркалс), 39:02 — 7:1. Штурм — 1, 44:28 — 8:1Вратари: Грубауэр — Гудлевскис (Мерзликинс, 24:02)Броски: 31 (8+12+11) — 22 (9+5+8)Штраф: 6 — 12

    После четырех матчей Латвия осталась на втором месте в группе В с 7 очками. Германия (6) идет следом за ней.

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