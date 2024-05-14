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    Тео ЭрнандесТрансферный дайджест. 7-13 мая
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    НХЛ. «Каролина» выиграла у «Рейнджерс», «Даллас» одолел «Колорадо»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс Даллас Старз Колорадо Эвеланш
    «Каролина» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:1.

    Евгений Дадонов
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    Евгений Дадонов

    В составе «Харрикейнз» отличились Джордан Стаал, Евгений Кузнецов, Джордан Мартинук и Мартин Нечас, забивший в пустые ворота, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

    У хозяев шайбу забросил Джейком Труба, вратарь Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 27.

    Счет в серии 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 16 мая.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
    «Рейнджерс» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
    Голы: Труба — 1 (мен.), 26:23 — 1:0. Стаал — 1 (Орлов), 43:33 — 1:1. Кузнецов — 4 (Шей, Котканиеми), 46:39 — 1:2. Мартинук — 2 (Друри, Нечас), 49:56 — 1:3. Нечас — 3 (п.в., Друри, Чатфилд), 56:31 — 1:4Вратари: Шестеркин (56:16 — 56:31) — АндерсенШтраф: 6 — 6Броски: 21 (9+6+6) — 28 (9+9+10)

    «Рейнджерс» — «Каролина» — 1:4

    Все прогнозы на НХЛ

    «Даллас» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 5:1.

    В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрал Уайтт Джонстон, 3 (1+2) очка у Миро Хейсканена, еще по голу забили Евгений Дадонов и Сэм Стил.

    У «Эвеланш» шайбу забросил Кейси Миттельштадт, вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 33.

    Счет в серии 3-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 16 мая и начнется в 03.00 мск.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
    «Колорадо» — «Даллас» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
    Голы: Джонстон — 6 (мен., Стил), 15:37 — 0:1. Джонстон — 7 (бол., Робертсон, Хейсканен), 25:46 — 0:2. Хейсканен — 4 (Стэнковен, Робертсон), 31:24 — 0:3. Миттельштадт — 2 (Друэн), 32:35 — 1:3. Дадонов — 3 (Марчмент, Хейсканен), 49:27 — 1:4. Стил — 1 (п.в., Джонстон, Сегин), 58:10 — 1:5Вратари: Георгиев (56:21 — 58:10) — ЭттингерШтраф: 6 — 6Броски: 27 (2+11+14) — 34 (16+12+6)

    «Колорадо» — «Даллас» — 1:5
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