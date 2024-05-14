Ковальчук о том, как пережил поражение на Олимпиаде в Сочи: Вообще никуда из дома не выходил

Бывший нападающий сборнойрассказал о переживаниях после вылета национальной команды в 1/4 финала Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

«У меня самое сложное, что было в спортивной карьере, это сочинская Олимпиада. Мы когда проиграли в четвертьфинале, я реально из дома (не выходил). Я остался в Сочи ещё с Николь. Мы там у товарища жили, просто чтобы никого вообще не видеть. Потом я приехал в Москву, я вообще никуда из дома не выходил. У меня ещё травма была, колено.

Мне казалось, что сейчас выйду, все будут там вот как… Хорошо, что тогда ещё социальные сети не были так развиты. Конечно, это помогло, потому что сейчас вот в настоящих реалиях я не представляю, что у тебя творилось. Но зато в этот момент, наоборот, переосмысливаешь, смотришь на людей, кто как себя ведёт по отношению к тебе, к семье. Я думаю, что все нормальные люди в первую очередь поддержали», — сказал Ковальчук в интервью Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, что сборная России вылетела в четвертьфинале Олимпийских игр в Сочи, проиграв Финляндии со счетом 1:3.