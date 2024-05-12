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    Казахстан проиграл Словакии на ЧМ-2024

    Словакия — Казахстан: счет матча 6:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Словакии Сборная Казахстана
    В матче второго тура группового этапа чемпионата мира Словакия разгромила Казахстан со счетом 6:2.

    Сборная Словакии
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    Сборная Словакии

    В составе словаков дубль оформил Мартин Поспишил, а также голы на счету Либора Гудачека, Мартина Фашко-Рудаша, Матуша Сукеля и Лукаса Сингеля. В составе казахстанской команды отличились Алихан Асетов и Алихан Омирбеков.

    ЧМ-2024
    Словакия — Казахстан — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
    Голы: Поспишил — 1 (бол., Немец, Слафковски), 11:54 — 1:0. Фашко-Рудаш — 1 (Кох, Сукель), 12:28 — 2:0. Сукель — 2 (Фашко-Рудаш, Гайдос), 17:56 — 3:0. Асетов — 1 (Данияр, Мухаметов), 23:02 — 3:1. Гудачек — 2 (буллит), 28:28 — 4:1. Поспишил — 2 (Гудачек, Немец), 41:18 — 5:1. Цингел — 1 (Гудачек), 45:06 — 6:1. Омирбеков — 1 (Михайлис, Данияр), 51:05 — 6:2Вратари: Шкорванек — ШутовШтраф: 10 — 8Броски: 42 (18+6+18) — 16 (3+9+4)

    Словакия одержала первую победу и поднялась на второе место. Казахстан потерпел первое поражение и идет пятым.

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