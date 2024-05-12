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    Кузнецов о решающих матчах с «Рейнджерс»: Это будет собачья драка

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс
    Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями перед 5-м матчем 2-го раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Это будет собачья драка. Одна миска с едой и две собаки, соревнующиеся друг с другом. Они (»Рейнджерс«) знают, что возвращаться сюда будет адом. Мы хотим оказать на них давление» — приводит слова Кузнецова журналист Патрик Уэлтер.

    Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс» ведет в серии с «Каролиной» со счетом 3:1. Пятый матч между этими командами состоится 14-го мая в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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