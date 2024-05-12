Кузнецов о решающих матчах с «Рейнджерс»: Это будет собачья драка

Нападающийподелился ожиданиями перед 5-м матчем 2-го раунда плей-офф НХЛ с

«Это будет собачья драка. Одна миска с едой и две собаки, соревнующиеся друг с другом. Они (»Рейнджерс«) знают, что возвращаться сюда будет адом. Мы хотим оказать на них давление» — приводит слова Кузнецова журналист Патрик Уэлтер.

Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс» ведет в серии с «Каролиной» со счетом 3:1. Пятый матч между этими командами состоится 14-го мая в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В розыгрыше Кубка Стэнли нынешнего сезона Кузнецов провел 8 матчей за «Каролину», забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи.