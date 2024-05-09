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    Квартальнов: Мы не контролируем шайбу, а только бегаем за ней

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против «России 25» в Туле.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Было хорошее начало с нашей стороны. Потом не успевали, нахватали удалений. Всё-таки сборная России во всех компонентах играла здорово. Могли зацепиться. Но удаление Ковгорени на четыре минуты на старте третьего периода сломало нам игру.

    Где-то не хватило опыта. Здорово, что распечатали Артемия Плешкова. Нам надо ещё действовать поживее. Наша стыковая борьба смотрится удручающе, мы уступаем в борьбе. Шайба у нас, а потом у соперника уже. Мы не контролируем её, а только бегаем за ней», — цитирует Квартальнова RT.

    Оба предыдущих матча также завершились уверенными победами сборной «России 25» — 6:0, 4:0. Четвертый матч в рамках Большого тура пройдет 11 мая в Минске.

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