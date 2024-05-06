Форвардповторил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ.

Россиянин забросил победную шайбу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:3, 2-1).

В текущем плей-офф на счету Панарина стало 4 (3+1) очка в пяти матчах. Учитывая результат регулярного чемпионата, в активе россиянина стало 124 (52+72) очка в 87 матчах.

Таким образом, Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ, принадлежащий легендарному форварду Яромиру Ягру. Чешский нападающий набрал 124 (54+70) очка в 85 матчах регулярки и плей-офф сезона-2005/2006.

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Второй матч серии с «Каролиной» пройдёт в ночь на 8 мая в Нью-Йорке. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».