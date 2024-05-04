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    Воробьев об изменениях в КХЛ: Играть до 31 мая — очень правильный ход

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев поделился мнением о продлении сезона КХЛ до 31-го мая.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Правильно ли продлевать сезон КХЛ до 31-го мая? В нынешней ситуации это естественное и правильное решение. Можно было начать сезон числа с 15 сентября, чтобы все дачники успели вернуться на трибуны. А играть до 31 мая — очень правильный ход.

    Могу сказать, что смотрел со стороны сезон, всё изучал. Например, теперь хоккеистам за воротами нельзя стоять, есть другие интересные моменты и нововведения. Лига развивается и идёт вперёд», — сказал Воробьев Чемпионату.

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    • Ранее главный тренер ЦСКА рассказал о своей поездке в «Ванкувер».

    Напомним, что после сезона 2022/2023 Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга». Специалист завоевывал Кубок Гагарина вместе с «магниткой».

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